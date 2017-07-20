Власти Москвы могут ужесточить требования к организации экстремальных квестов. Об этом заявил член комиссии Мосгордумы по безопасности Антон Палеев.

Таким образом, перед прохождением квеста его несовершеннолетних участников могут обязать проходить медосмотр, а организаторов — предлагать услуги профессионального наставника. В задачи последнего будет входить подготовка людей для прохождения квеста. Также, по словам Палеева, должен проводиться опросник по состоянию здоровья и нельзя допускать подростков к прохождению квестов в случае выявления противопоказаний, сообщает телеканал «360». Также парламентарий отметил, что процедуры для участников квеста перед его началом будут похожи на обязательные для водителей общественного транспорта.

По мнению Палеева, главный риск участия в экстремальном квесте заключается в том, что задание, которое необходимо выполнить, до конца не известно.

Взрослых посетителей, в свою очередь, необходимо предупреждать обо всех предполагаемых трудностях. Предложение Палеева обсудят в Мосгордуме в ближайшее время, сообщает агентство городских новостей «Москва».