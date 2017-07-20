Парламентарии Молдавии утвердили во втором и окончательном чтении законопроект о смешанной избирательной системе.

Ранее с подобной инициативой выступил лидер республики Игорь Додон, пишет «РИА Новости». Особенность смешанной системы заключается в выборах одной половины депутатов по партийным спискам, а другой –– по одномандатным округам.

Согласно документу, Центральная избирательная комиссия обязана предоставлять результаты выборов в Конституционный суд в течение 24 часов с момента голосования, до сих пор на подсчет голосов отводилось двое суток.

По словам спикера парламента Молдавии Андриана Канду, за поддержку проекта проголосовали 74 депутата.