В рамках благотворительного автопробега «Резервы человечества» в Биробиджане побывает Костя Цзю. Спортсмен не просто участник пробега, а его организатор.

Столицу Еврейского автономного округа участники автопробега посетят 27 августа и пробудут вплоть до 29 августа. В городе пройдет ряд мероприятий. Костя Цзю посетит несколько спортшкол и детских домов. Как сообщает ИА EAOMedia, знаменитый боксер проведет в городе «Зарядку с чемпионами», а также пресс-конференцию.

Пробег стартовал 19 июля в Сочи. Его завершение намечено на начало сентября во Владивостоке. С двухдневными визитами участники мероприятия посетят более 20 городов страны. Во время остановок планируются встречи в воинских частях, детских домах, спортивных школах и даже местных администрациях. Также в этих городах пройдут «Зарядка с чемпионами» и силовое шоу «Русские богатыри».