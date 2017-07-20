Наглядное пособие по опасности районов для туристов составили в Саратове. В соответствии с этой «гоп-картой», приезжие могут самостоятельно проложить безопасный маршрут.

Авторы этого интернет-ресурса полагают, что самым безопасным районом города является Фрунзенский. Его на карте обозначили всего одним условным «гопником». Согласно легенде карты, это означает «Почти никогда не страшно».

Второе место по уровню опасности у Октябрьского и Волжского районов. В этих частях города страшно может быть только ночью. Кировский район получил уже три условных «гопника», что означает перманентную опасность.

А вот самым криминогенным районом составители карты посчитали поселок Комсомольский. Об обозначен максимальным баллом из условных гопников и отмечен на карте определением «Комса». Его, по мнению составителей, страшно не только посещать, но и упоминать, сообщает ИА «Взгляд-инфо».