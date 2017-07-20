Режиссер Алексей Учитель снимет свой новый фильм о музыканте Викторе Цое. Картина будет рассказывать о том, как родные и близкие лидеры группы «Кино» везли его тело в автобусе из Латвии в Ленинград, сообщает «РИА Новости».

«Цой - это легенда, шаман, который в умах и подрастающего поколения, и более старшего», — сказал режиссер.

В фильме прозвучат несколько песен Цоя, причем на восемь композиций группы у студии Учителя «Рок» есть авторские права. Бюджет ленты оцениваются в 150 млн рублей.

В конце 80-х вышел фильм Учителя «Рок», один из эпизодов которого был посвящен Цою. Музыканта сняли за работой в ленинградской котельной и во время исполнения песни «Спокойная ночь».

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа у города Тукумса.