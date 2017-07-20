Во дворе дома Кытманова в Енисейске Красноярского края специалисты обнаружили фрагмент керамического сосуда XIX века, костяную накладку на ножны, предположительно XVII–XVIII веков. А во дворе Богоявленского собора найден пороховой погреб XVII века.

Разработан проект по его превращению в подземный музей, передает Сибирское агентство новостей. О сроках его реализации не сообщается. Пока постройка находится под землей. Все эти находки — редкость для региона. В музейных хранилищах Красноярска есть несколько десятков тысяч предметов из старинного Енисейска, отмечают «Вести-Красноярск». Однако пока они недоступны для публики.

Ранее в Енисейске у женского монастыря были найдены захоронения церковного иерарха конца XIX — начала XX века. Археологи не исключают, что в склепе покоилась настоятельница этого монастыря. По свидетельствам ученых, которые участвовали в раскопках, когда был открыт склеп, они увидели руку, сжимающую деревянный крест. По мнению специалистов, на территории монастыря была захоронена игуменья Евгения (в миру Старикова). Она стала монахиней в 1842 году и основала в монастыре золотошвейную мастерскую.