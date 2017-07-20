Неизвестный мужчина совершил нападение на севере Москвы в офисе организации и, угрожая сотруднику компании шприцем, похитил конверт с деньгами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел накануне вечером на площади Ганецкого. В правоохранительные органы обратился сотрудник компании 1995 года рождения.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что общая сумма материального ущерба составила почти 17 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Правоохранители ведут поиск злоумышленника и похищенных средств.