Военно-воздушные силы Сирии нанесли удары по позициям боевиков из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра». Атака произошла в горном ущелье Джуруд-Флита на границе с Ливаном.

В ходе стремительного нападения войск на противников были полностью уничтожены укрепления в этом районе, созданные боевиками, пишет ТАСС.

Ранее ливанская армия объявила о подготовке операции по уничтожению террористических группировок в труднодоступных горных районах на границе с Сирией.