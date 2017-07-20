19 июля вечером на дороге Лидога-Ванино в Хабаровском крае авария, в которой столкнулось два автомобиля Toyota, погиб один человек. Еще пятеро получили травмы.

Со стороны поселка Ванино двигалась машина Toyota Korsa. По неизвестной причине водитель вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Probox, сообщает ИА AmurMedia.

В результате столкновения находящийся в автомобиле Toyota Korsa пассажир скончался на месте. Водитель и еще два пассажира получили ранения. Находящиеся в машине Toyota Probox три человека также получили различные травмы.