МИД Турции ответил на реакцию Германии по поводу задержания шестерых правозащитников, в том числе гражданина ФРГ, пишет газета Sabah.

В заявлении турецкого дипведомства подчеркивается, что конституция страны гарантирует независимость судебным властям и ни один институт, учреждение или индивид не вправе отдавать им приказы.

В середине июля в Турции был задержан глава организации Amnesty International Идиль Эсер и пятеро правозащитников, в том числе гражданин ФРГ Петер Штойдтнер. В Анкаре предполагают, что они готовили провокации с целью разжигания беспорядков в стране.

В ответ немецкие власти вызвали в МИД ФРГ посла Турции в Германии Али Кемаля Айдына. В связи с задержанием правозащитников глава дипведомства Зигмар Габриэль прервал свой отпуск и вернулся в Берлин. Ожидается, что он встретится с турецким послом в четверг, 20 июля.