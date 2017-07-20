В Омской области продолжаются работы по ликвидации последствий африканской чумы свиней. В пригородном Омском районе, где зафиксировано уже три очага АЧС, идет массовое уничтожение поголовья.

Сначала противоэпизоотический отряд испытывал сложности в работе, так как навыков борьбы с этим вирусом в регионе нет. Однако действия уже отлажены, сообщает РИА «Омск-информ». Хозяевам животных положена компенсация от областных властей.

Напомним, что из-за африканской чумы свиней в 14 районах Омской области введен карантин. Очаги заболевания расположены на территории Омского, Саргатского и Любинского районов. Не исключено, что вирус АЧС принесли дикие кабаны или другие животные. В Сибири за последнее время это третья вспышка африканской чумы свиней.

В Россельхознадзоре считают, что от заболевания не защищена ни одна территория страны, поскольку перемещение свинины сложно контролировать. В прошлом году случаи АЧС были зарегистрированы в 40 регионах России, карантин объявляли в восьми.