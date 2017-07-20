В Казани выбрали разработчика бренда центральной зеленой зоны города. Всего в конкурсе приняли участие 33 заявки из 10 городов.

Победителем же выбрали московское агентство SUPERMARKET, несмотря на то что оно заняло лишь второе место. Причиной такого решения стало то, что команда агентства смогла предоставить практически готовый проект бренда. В концепции брендбука его разработчикам удалось совместить современный дизайн, элементы городского фольклора и национальное ядро.

Первое место в конкурсе заняло также московское бюро «AdWorm и Партнеры». Однако оно займется разработкой флагманского брендбука Программы развития общественных пространств Татарстана. Благодаря ей в ближайшее время должны преобразиться все 179 парков и зеленых зон республики.

Третье место досталось креативной студии из Казани «Теория». Ее специалисты займутся разработкой фирменного стиля летнего кафе на территории парка «Черное озеро».

Как напоминает ресурс ProKazan.ru, конкурс начался 20 апреля. Он проводился по инициативе правительства республики.