Крым остается без главного архитектора, подходящей кандидатуры на эту должность тоже нет. Об этом в четверг заявил глава республики Сергей Аксенов, передает «РИА Новости».

«Готового человека на должность главного архитектора, который придет и скажет — я вижу, как решить вопрос, пока нет. Я вижу, как это сделать, но тогда мне надо на время главным архитектором становиться. Это ключевая должность», — сказал Аксенов.

По его словам, сегодня Крыму требуется остановить точечную застройку, систематизировать этажность, цвета фасадов, крыш, благоустройство и озеленение городов и поселков. «Пока берег — это и Симферополя касается тоже — с моря и воздуха смотрится не очень привлекательно», — добавил глава региона.

В начале июля московский архитектор Анна Царева написала заявление об уходе по собственному желанию с должности главного архитектора полуострова.