ВКО «Алмаз-Антей» завершает испытания высотной противоракеты для новейшей системы ПВО С-500. сообщил Дзиркалн. Передача системы Минобороны РФ намечена на 2020 год. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в четверг.

«Заканчиваются испытания зенитной управляемой противоракеты, предназначенной для перехвата целей в верхних слоях атмосферы», — цитирует телеканал «Звезда» заместителя гендиректора концерна.

По словам Дзиркална, отдельные элементы новой зенитной ракетной системы С-500 успешно уже «прошли основную часть испытаний».

Дзиркалн отметил, что в целом работы идут по согласованному с российским военным ведомством графику.

Система С-500 создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Она придет на смену С-400.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал ранее, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.

Вячеслав Дзиркалн сообщил также, что производственные мощности ВКО «Алмаз-Антей» позволяют поставлять зенитные ракетные системы С-400 как в рамках гособоронзаказа, так и по зарубежным контрактам.

Напомним, Китай стал первым иностранным заказчиком на С-400. В настоящее время ведутся переговоры по поставкам системы в Турцию и Индию.