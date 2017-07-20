На 1 июля 2017 года объем вкладов и средств на счетах индивидуальных предпринимателей в Межтопэнергобанке, у которого Центробанк сегодня отозвал лицензию, достигал 25,6 млрд рублей. Это следует из отчетности кредитной организации, которую публикует регулятор.

По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам госстраховки (до 1,4 млн рублей) начнутся не позднее 3 августа. По оценке управляющего директора по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА) Александра Сараева, вкладчики и ИП Межтопэнергобанка получат до 18 млрд рублей.

ЦБ лишил кредитную организацию лицензии за нарушение банковского и «антиотмывочного» законодательства, неспособность удовлетворить требования кредиторов.

«Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественных активах, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски, — отметил ЦБ. — При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность».

Кроме того, банк не соблюдал требование по направлению информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг.

Межтопэнергобанк входил в топ-200 кредитных организаций по активам (37,9 млрд рублей на 1 июля 2017 года). Основным бенефициаром кредитной организации был ее предправления, член совета директоров Юрий Шутов с долей в 24,97%. С начала года ЦБ закрыл 30 банков, за 2016 год — 97.