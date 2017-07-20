В Саратове построят новые пляж и набережную. На эти цели из городского бюджета будет выделено в общей сложности 124 млн рублей. Строительство пляжа, в частности, обойдется в 37 млн рублей.

Поправки в бюджет были одобрены депутатами Саратовской гордумы, передает ИА «Взгляд-инфо».

Инициатором строительства пляжа выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В декабре 2016 года он раскритиковал врио губернатора Валерия Радаева за представленный им проект саратовского пляжа стоимостью 1,1 млрд рублей.