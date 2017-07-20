Киберспорт в России стал официально признанным видом спорта, и стоит рассмотреть вопрос о создании факультета компьютерного спорта в одном из отраслевых вузов. С этой инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

Свое предложение депутат направил вице-премьеру Виталию Мутко и министру образования и науки Ольге Васильевой, передает ТАСС.

Чернышов указал на то, что компьютерные игры «улучшают интеллектуальные способности человека, тренируют логику и память, создают адаптацию к психологической нагрузке».

Кроме того, открытие факультета позволит подготовить профессиональных киберспортсменов, которые в будущем могли бы отстаивать честь России на международных соревнованиях.

Депутат считает, что факультет киберспорта должен начать прием студентов уже в этом учебном году.

«Думаю, открытие факультета киберспорта не только добавит популярности этому виду спортивной деятельности, но и привлечет туда массу желающих», — резюмировал Чернышов.

Киберспорт был включен в реестр официальных видов спорта России в июне 2016 года. В конце июня текущего года стало известно о намерении Минспорта РФ аккредитовать Федерацию компьютерного спорта России.