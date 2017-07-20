Прокуратура Великобритании обвинила бывшего почтальона из Лондона Гарри Сарфо, примкнувшего к запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство»), которого спецслужбы задержали в июле 2015 года, в причастности к массовому расстрелу пленников в Сирии. Об этом сообщает в четверг Independent.

Сарфо уже отбывает наказание в тюрьме Германии за связанные с терроризмом преступления. Однако пока каких-либо обвинений, связанных с убийствами, ему не предъявляли. Теперь он обвиняется в расстреле шести человек на рыночной площади в Пальмире.

«В середине июня 2015 года боевики так называемого «Исламского государства» казнили шесть своих пленников на рыночной площади Пальмиры», — заявил представитель пресс-службы федеральной прокуратуры Великобритании.

Сарфо, входивший в состав расстрельной группы, был вооружен пистолетом. Обвиняемый в массовом расстреле вместе с другими боевиками охранял заключенных, не позволяя им сбежать.

СМИ писали в мае текущего года, что в Партии независимости Соединенного Королевства высказались за возвращение смертной казни для террористов, напоминает RT.