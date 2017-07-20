Башкирский Арбитражный суд отклонил отвод судье Ирине Нурисламовой, которая рассматривает иск «Роснефти» к АФК «Система». Представитель «Башнефти», основным акционером которой является «Роснефть», ранее также выступил против отвода Нурисламовой, обвинив другую сторону в затягивании процесса, сообщает «РИА Новости».

В ходе рассмотрения иска представитель АФК «Система» выразил сомнения в беспристрастности судьи. Он отметил, что ни одно ходатайство ответчика не было удовлетворено, тогда как ходатайства истца удовлетворялись в полном объеме. Кроме того, по его словам, за два месяца судья Нурисламова не смогла бы разобраться в деле, занимающем 4,5 тыс. страниц.

Представитель «Системы» назвал и беспрецедентными обеспечительные меры, когда по иску на 170 млрд рублей арестованы активы стоимостью 250 млрд рублей. При этом «Роснефть» оценивает стоимость арестованных активов в 185 млрд рублей.

«Роснефть» обвиняет АФК «Система» в обесценивании «Башнефти» при реорганизации компании в 2014 году.