Десятилетнего мальчика сбил Pеugeot на нерегулируемом пешеходном переходе в Сыктывкаре. ДТП произошло накануне, 19 июля, около 14:00.

В результате у мальчика диагностировали ушиб. Госпитализация ему не потребовалась. В момент аварии взрослых рядом с ребенком не было, сообщает ИА «Комиинформ».

Позже выяснилось, что водитель Pеugeot имеет 19-летний стаж вождения. Он уже привлекался к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу.