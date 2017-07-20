Потерявший лицензию Межтопэнергобанк начнет выплачивать страховое возмещение вкладчикам не позднее 3 августа. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для выплаты вкладчикам необходимо подать заявление в течение всего периода ликвидации банка. В свою очередь АСВ до 26 июля отберет на конкурсной основе банки-агенты, через которые оно будет проводить выплаты и прием заявлений граждан.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у московского Межтопэнергобанка за неисполнение требований законодательства, размещение средств в низкокачественных активах и другие нарушения. При этом Межтопэнергобанк является участником системы страхования вкладов. Он занимал 108-е место в системе банков России по состоянию на 1 июля 2017 года.