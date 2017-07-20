График движения поездов в Челябинской области оказался нарушен из-за обрушения на пути скальной породы. ЧП произошло в Ашинском районе на участке перегона Симская–Биянка.

В результате камнепада сошли с путей два порожних хвостовых вагона грузового поезда. При этом были нарушены габариты соседнего пути. Пострадавших в результате случившегося нет. Угроза экологической безопасности отсутствует.

После инцидента поезда в течение нескольких часов двигались только по одному пути. Сейчас движение восстановлено, однако четыре поезда дальнего следования пришли с опозданием на три часа, сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на Куйбышевскую железную дорогу.

Сотрудники транспортной полиции и прокуратуры продолжают выяснять детали произошедшего.