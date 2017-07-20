Семеро боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» погибли во время изготовления взрывчатки. Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар.

Местный чиновник рассказал агентству «Синьхуа», что боевики изготавливали придорожную мину в деревне Годари. Устройство неожиданно сдетонировало. В результате погибли не менее семи боевиков.

По его словам, террористы намеревались использовать взрывное устройство против сил безопасности Афганистана.

В последнее время ситуация в Афганистане резко ухудшилась. В стране активизировались члены радикального движения «Талибан». Также укрепили свои позиции боевики «Исламского государства».