Добыча морской капусты в Белом море
В Белом море, как правило, добывают три вида морских водорослей: ламинарию, фукус и анфельцию. На фото: остров Малая Муксалма, Архангельская область
Подводные «водорослевые леса» образуются обычно на глубине 4–10 м
Запасы ламинарии в Белом море оцениваются в 280 тыс. т
В Белом море ламинарию добывают преимущественно у Соловецких островов
Рыбаки выгружают пойманные водоросли
Морская капуста богата йодом и микроэлементами. Она повышает иммунитет и снижает риск образования тромбов
После сбора водоросль промывают и слегка просушивают
Всего в Белом море насчитывается около 200 видов различных водорослей
Листья ламинарии достигают 2 м, а ширина их — около 20 см
Во время сушки поверхность ламинарии покрывается белым налетом — это морская соль.
Рыбацкие лодки у острова Малая Муксалма