В больнице скончался мальчик в возрасте одного месяца, госпитализированный с места автокатастрофы у деревни Щетинка Курской области. Таким образом, число жертв аварии выросло до шести, причем пятеро из них – дети, сообщает «Федеральное агентство новостей».

ДТП произошло в 19:30 минувшей среды. Водитель автомобиля Peugeot, в салоне которого находились восемь пассажиров, развернулся через две сплошные. В результате запрещенного маневра произошло лобовое столкновение Peugeot с Volkswagen.

На месте происшествия погибли пятеро пассажиров Peugeot, три человека из второго автомобиля получили травмы. Всего в больницу были доставлены 13 пострадавших.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».