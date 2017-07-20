Жителям Серова в июле пришли квитанции на оплату отопления. Причем, по свидетельствам некоторых горожан, в графе стоят внушительные суммы.

Ситуацию уже прокомментировали городские коммунальные службы. Как оказалось, это довольно распространенная практика, поскольку в начислении за отопление часто происходит сдвиг. Батареи были включены в домах в сентябре, а первый счет за это был выставлен только в ноябре, сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на Расчетный центр Урала.

Таким образом, последний расчет производился в июне, поэтому в июле пришла квитанция. В новом отопительном сезоне платить за тепло в домах жители Серова снова начнут только в ноябре.