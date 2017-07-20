Правительство Колумбии и сотрудники администрации президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса подали в отставку. Причиной решения стали проблемы в госуправлении и падение рейтинга главы государства.

Об отставке сообщил генеральный секретарь администрации республики Альфонсо Прада.

«Мы это делаем, принимая во внимание, что в ближайшие дни начинается последний год вашего правления, для того чтобы вы свободно могли организовать команду, которая будет сопровождать вас в этот период», — приводит слова Прада ТАСС.

Заявление об отставке подписали 24 чиновника. Среди них все 14 министров, советник президента по мирному урегулированию Серхио Харамильо и высший советник по постконфликтному урегулированию Рафаэль Пардо.

В ближайшее время президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос должен решить, кто из чиновников продолжит работу, а кто покинет занимаемые должности.

Выборы президента Колумбии пройдут 27 мая 2018 года. Мандат Сантоса действует до 7 августа того же года.