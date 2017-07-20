Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Сосонов сообщил, что дочь погибшей на Пхукете россиянки вылетела на родину.

«Удалось оперативно решить все вопросы и отправить девочку обратно домой», — приводит слова консула ТАСС.

Дипломат отметил, что в России девочку ожидает отец.

Уроженка Тюменской области отдыхала на острове Пхукет вместе с 14-летней дочерью. Женщина погибла в ночь на 19 июля, упав с крыши отеля, на которой располагалась зона отдыха. В момент трагедии девочка находилась в своем номере.

Что послужило причиной инцидента, пока неизвестно. В настоящий момент тайские полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.