Компания «Роснефть» считает, что законных оснований для отвода судьи Арбитражного суда Башкирии Ирины Нурисламовой в деле против АФК «Система» не имеется.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя «Роснефти» из суда.

«Установленных законом оснований для отвода судьи Нурисламовой не имеется. Просим в отводе отказать», –– сказал он. При этом «Башнефть» поддержала позицию «Роснефти».

Ранее АФК «Система» заявила отвод судье Нурисламовой, которая рассматривает иск «Роснефти» против «Системы» на 170,6 млрд рублей.

Напомним, сейчас проходят судебные разбирательства между «Роснефтью», «Башнефтью», Республикой Башкирия и АФК и АО «Система-Инвест». Первая группа компаний требует взыскать с последней причиненные ей убытки в ходе реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году.