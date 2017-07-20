На Украине суд приговорил к пяти годам лишения свободы двух жителей Донецкой области, обвиняемых в информационной поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Подсудимых признали виновными в создании нескольких групп в «ВКонтакте» и размещении в них материалов «антиукраинского характера», сообщает Интерфакс.

Молодые люди в возрасте 24 и 23 лет были задержаны сотрудниками СБУ в апреле прошлого года. По данным спецслужбы, в феврале 2014 года они занялись созданием групп в соцсети с целью «изменить территорию границ и государственной границы Украины».

На рассмотрении дела в областном апелляционном суде обвиняемые не признали свою вину.

Сторонники самопровозглашенной ДНР контролировали Славянск с апреля по июль 2014 года. В настоящее время в городе работает украинская администрация.