Филиппинским полицейским удалось арестовать членов банды, которая занималась похищением иностранцев ради выкупа, сообщает Channel NewsAsia.

Арест произошел после освобождения 48-летней гражданки Сингапура, которая была похищена из казино в Маниле.

Женщину в течение четырех дней удерживали в соседнем отеле, избивали и требовали выкуп в размере $180 тыс.

Полицейские задержали 41 гражданина Китая и двух малазийцев. Представители правоохранительных органов отмечают, что в период с 2015 по 2016 годы произошло как минимум 11 похищений. Не исключено, что к ним причастны задержанные иностранцы.

Членам банды, согласно филиппинскому законодательству, грозит пожизненное заключение.