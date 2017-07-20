ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Межтопэнергобанка».

Как сообщает пресс-служба регулятора, кредитная организация размещала средства в низкокачественных активах, в частности, в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски.

В банке назначена временная администрация.

По состоянию на 1 июля 2017 года кредитная организация занимала 109-е место в банковской системе России. Она также участвовала в системе страхования вкладов.