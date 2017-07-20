По сообщению IndianExpress, в горном штате Химачал-Прадеш на севере Индии пассажирский автобус сорвался в ущелье. В результате происшествия погибли по меньшей мере 20 человек, однако число жертв может достигать 28, пишет издание.

Отмечается, что автобус ехал из округа Киннаур в округ Солан, когда у города Рампур потерял четкий курс направления движения и вылетел с дороги, сорвавшись в ущелье.

В настоящее время спасатели извлекают тела погибших из транспорта, устанавливаются причины случившегося.