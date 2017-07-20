В России наказание для вербовщиков террористов может быть ужесточено вплоть до пожизненного лишения свободы. Соответствующий законопроект внес в Госдуму первый замруководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, передает ТАСС.

«Терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым «рынком труда» и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями», — утверждает депутат в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время наказание для вербовщиков предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Помимо срока, суд может назначить штраф в размере до 500 тыс. рублей либо в размере дохода осужденного за период до трех лет.

О намерении внести поправки в ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» Шхагошев сообщил в апреле прошлого года. Тогда он заявлял, что если отслежена цепочка «вербовщик — боевик, совершивший теракт», то «ничего не может быть, кроме пожизненного заключения для вербовщика», поскольку смертника нельзя напугать таким приговором.

В марте текущего года депутат сообщил, что подготовка документа находится на финишной прямой».