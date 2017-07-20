Киевские полицейские ведут поиски преступников, расстрелявших мужчину у торгового центра. Убийство произошло около торгового центра «Проспект» у станции метро «Черниговская».

По предварительным данным, неизвестные расстреляли мужчину 40–45 лет в среду, 18 июля, около 23:20, после чего скрылись. Оружие злоумышленники бросили на месте преступления.

В результате стрельбы были повреждены несколько припаркованных у торгового центра машин. На месте преступления разбросано большое количество гильз, сообщают местные СМИ.