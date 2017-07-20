Московские власти развесят более тысячи плакатов по всему городу с изображением знаменитых москвичей и памятников к празднованию 870-летия столицы.

Размер плакатов достигнет шести метров в длину, их можно будет увидеть вдоль дорог и на остановках общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Среди известных портретов будут изображения писателей Александра Островского, Бориса Пастернака, хирурга Николая Пирогова, балерины Майи Плисецкой и других. Также появятся плакаты с красивыми станциями метро и зданием МГУ.

Празднование Дня города в Москве пройдет 9 и 10 сентября с лозунгом «Москва –– город, где создается история».