Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли организовала брифинг для коллег по Совбезу с целью ознакомления с разведывательной информацией о пуске КНДР межконтинентальной ракеты.

Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на данные дипломатов во всемирной организации.

На встрече присутствовали также представители РФ и КНР. По информации издания, российская сторона предложила военным экспертам США обмениваться информацией по ракетному пуску.