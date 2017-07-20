Официальный представитель Белого дома США Сара Сандерс не смогла подтвердить опубликованное в Washington Post сообщение о решении американского президента Дональда Трампа свернуть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в ЦРУ отказались от комментариев по этому делу.

Ранее газета опубликовала информацию о том, что Дональд Трамп принял решение закрыть действовавшую с 2013 года программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке сирийской оппозиции.