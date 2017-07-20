В результате нападения неизвестных на блокпост правоохранителей в провинции Наратхиват на юге Таиланда один полицейский погиб, еще один получил ранения.

Как сообщают местные СМИ, группа неизвестных совершила нападение на полицейский пост. Они закидали стражей порядка самодельными взрывными устройствами малой мощности.

Сработало не менее шести устройств, которые стали причиной гибели офицера полиции. В полиции подозревают, что за атакой стоят исламские сепаратисты, действующие в данном регионе Таиланда.