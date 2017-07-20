Восемь человек, в числе которых ребенок, погибли в результате крупной автомобильной аварии на юге Киргизии с участием трех машин, передает в четверг агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

ДТП произошло на участке трассы «Бишкек–Ош» неподалеку от города Таш-Кумыр около 6:00 по местному времени на 460-м км автодороги.

Согласно предварительным сведениям, грузовик марки MAN на высокой скорости протаранил два минивэна — Honda Odyssey и Honda Step.

«В результате столкновения на месте погибли восемь человек: четверо мужчин, три женщины и пятилетняя девочка. Трое в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу Шамалды-Сая», — говорится в сообщении министерства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.