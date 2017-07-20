Центральная комиссия компартии КНР по проверке дисциплины опубликовала данные о том, что за первое полугодие 2017 года власти Китая наказали 210 тыс. чиновников разных уровней за противоправные действия и нарушение дисциплины.

«В первой половине 2017 года антикоррупционные инстанции всех уровней в общей сложности получили порядка 1,31 млн заявлений, было заведено 260 тыс. дел о дисциплинарных нарушениях. Наказания за нарушения дисциплины получили 210 тыс. человек, 176 тыс. из них получили партийное взыскание», — говорится в документе.

Все чиновники, сред которых оказались 38 высокопоставленных представителей власти, обвиняются в нарушении партийной дисциплины и законодательства, которые обычно используются для коррупционных дел.