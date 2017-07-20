США, Канада и Мексика пришли к договоренности об «агрессивном графике» пересмотра Соглашения о свободной торговле между североамериканскими странами (NAFTA).

Как стало известно агентству Reuters от источников, близких к переговорному процессу в Мексике, стороны запланировали провести семь раундов переговоров с интервалом в три недели каждый.

Главной целью интенсивных переговоров является стремление переговорщиков успеть завершить их до начала национальной предвыборной кампании.

В противном случае отсутствие результата может сыграть на руку левым партиям в Мексике, которые укрепляют свои позиции, уточняет агентство.

Официальный представитель США заявил, что первый раунд переговоров состоится в Вашингтоне с 16 по 20 августа.