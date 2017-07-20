Торжественная церемония открытия бюста первого человека, совершившего полет в космос, Юрия Гагарина состоялась в Музее естествознания в мексиканской столице Мехико.

В мероприятии приняли участие посол России в Мексике Эдуард Малаян, руководство Мексиканского космического агентства и министерства окружающей среды Мехико, представителя Россотрудничества, а инициатором выступил фонд «Диалог культур — единый мир».

«Фонд, отдавая дань уважения первому полету человека в космос, рад подарить этот бюст городу Мехико. Надеемся, что данное мероприятие сделает наши народы ближе, это шестой бюст в Западном полушарии, он знаменует дружбу между нашими народами и дружбу между Россией и Мексикой», — выступил с речью глава фонда Руслан Байрамов.

«Гагарин превратился в легенду не только для России, но и для всего мира, он открыл новую страницу в истории человечества, и мы благодарим мексиканскую сторону за помощь в установке бюста», — добавил российский дипломат.

Как сообщает «РИА Новости», в ближайшее время в Мексике появится второй бюст легендарного космонавта. Память о Гагарине попросили увековечить местные власти, монумент установят на дороге между Канкуном и Тулумом.