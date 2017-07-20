Американский лидер Дональд Трамп заявил, что расследования по «делу РФ» не должно касаться финансов его семьи. Американские СМИ сообщают, что глава государства не уточнил, что он может предпринять в случае, если расследование примет такой оборот.

«Я думаю, это нарушение. Это касается (только) России», — подчеркнул он. Президент также выразил уверенность в том, что расследование против него не ведется.

Напомним, американские спецслужбы ранее обвиняли Россию в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году.

РФ неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».