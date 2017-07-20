Трамп: дело РФ не должно касаться финансов семьи
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что расследования по «делу РФ» не должно касаться финансов его семьи. Американские СМИ сообщают, что глава государства не уточнил, что он может предпринять в случае, если расследование примет такой оборот.
«Я думаю, это нарушение. Это касается (только) России», — подчеркнул он. Президент также выразил уверенность в том, что расследование против него не ведется.
Напомним, американские спецслужбы ранее обвиняли Россию в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году.
РФ неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».