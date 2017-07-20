Трамп, Клинтон и Обама выразили поддержку Маккейну
Первые лица Соединенных Штатов обратились к сенатору Джону Маккейну со словами поддержки по поводу пережитой им операции по удалению опухоли мозга.
Президент США Дональд Трамп пожелал Маккейну скорейшего выздоровления.
«Сенатор Джон Маккейн всегда был борцом. Меланья и я мысленно с сенатором Маккейном и всей его семьей. Поправляйтесь скорее», — приводит пресс-служба слова главы государства.
Слова сочувствия в своем аккаунте в Twitter написала экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
«Джон Маккейн — парень не промах. Сегодня вечером мысленно с Джоном, Синди, их удивительными детьми и всей их семьей», — заявила Клинтон.
Кроме того, экс-глава Белого дома Барак Обама также поддержал сенатора.
«Джон Маккейн — американский герой и один из храбрейших борцов, которых я когда-либо знал. Рак просто не знал, с кем связался. Пошли его к черту, Джон», — написал Обама.
Напомним, ранее сообщалось о том, что медики сначала диагностировали, а потом благополучно удалили Маккейну опухоль мозга.