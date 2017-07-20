Полиция Капитолия сообщила о задержании 155 протестующих в зданиях, принадлежащих комплексу сената США.

Отмечается, что задержания проходили в 45 разных точках.

«В 17:45 (00:45 мск) 155 человек были задержаны, в настоящее время ведется обработка данных арестованных», — заявили в полиции.

По данным телеканала CNN, в протестах приняли участие от 200 до 300 человек, они передвигались по территории офисного комплекса сената, скандируя лозунги против отмены реформы здравоохранения, известной под названием Obamacare.