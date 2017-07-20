Согласно опросу общественного мнения, проведенного телеканалом Fox News, более половины американцев считают, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проводит политику в отношении России ненадлежащим образом.

Так, недовольство политикой Белого дома в отношении Москвы высказали 56% респондентов, а положительно о курсе Вашингтона отозвались лишь 33%.

Проведенный ранее в апреле опрос показал, что американскую политику в отношении России поддерживали 40% респондентов, противоположного мнения придерживались 52%.

Исследователи также выяснили, что работу 45-го президента Дональда Трампа одобрили 41% опрошенных, недовольны ею оказались 52% респондентов.