Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, следовавший из Франкфурта-на-Майне в иракский город Эрбиль, был вынужден совершить незапланированную посадку из-за чрезмерной жары в пункте назначения.

Пассажирский самолет Airbus A320, на борту которого находилось 118 пассажиров, приземлился в аэропорту турецкой Анкары.

Как сообщает «Газета.ру», причиной ухода на запасной аэродром стала аномальная жара в Ираке. Ожидалось, что на момент прилета воздушного судна, температура в Эрбиле поднимется до отметки в 45 градусов..