Госдеп США собирается упразднить один из отделов
Госдепартамент может упразднить отдел, занимающийся военными преступлениями.
Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации США, вопросы, которыми занимается этот отдел, будут переданы в ведение отдела по вопросам демократии, прав человека и трудовым отношениям.
Однако пока глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон не принял решения по вопросу о том, как именно будет реформировано ведомство.
По данным прессы, сейчас в отделе по военным преступлениям работают около десятка сотрудников, а бюджет отдела составляет 3 млн долларов.