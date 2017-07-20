Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью «Известиям» рассказал о будущем средней школы и организации учебного процесса на ближайшие 10 лет.

«Наша общеобразовательная школа стоит перед вызовом — новыми технологиями, которые в ближайшее время взорвут сложившиеся методики обучения», — считает Кузьминов.

Ректор ВШЭ предрек скорейший крах действующей системы организации учебного процесса, которая построена на архаических учебниках и задачниках.

В качестве одной из инициатив на достойное будущее института среднеобразовательной школы он видит обучение нового поколения учителей, внедрение групповых форм работы и проектное обучение.

Также Кузьминов заявил, что годы бумажных учебников уже сочтены.

«Бумажный учебник, на мой взгляд, поживет еще несколько лет, но до 2025 года не доживет точно. Люди будут продолжать писать и читать, в том числе на бумаге, она останется просто как часть традиции», — резюмировал ректор «вышки».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Бумажный учебник до 2025 года не доживет»